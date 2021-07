"Perez è stato scorretto con Leclerc"

"La quinta posizione è il risultato giusto per il nostro valore – ha commentato Binotto – peccato per Charles, poteva far meglio. Con Perez ha trovato una situazione di scorrettezza. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare per conquistare il quinto posto. Abbiamo differenziato le strategie per avere delle chance in ogni caso, qualsiasi cosa fosse successa in gara. Carlos ha gestito molto bene le sue hard all’inizio. Charles ha spinto molto bene quando è arrivato il momento giusto. Al momento del suo pit-stop abbiamo deciso e gli abbiamo comunicato di fare il contrario di Ricciardo. Ricciardo si è fermato e quindi lui è rimasto fuori. Sapevamo che fermandosi Perez ci avrebbe passato, ma in quel momento per noi era importante stare fuori, perdere magari del tempo ma poi ripresentarci in pista con delle gomme più fresche. Charles così, con gomme fresche, ha tentato i sorpassi che ha tentato”.