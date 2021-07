A dicembre dello scorso anno, dopo la conquista del settimo titolo Mondiale, fu annunciata l'intitolazione del rettilineo di Silverstone a Lewis Hamilton. Ora per la prima volta il campione in carica affronterà quella parte del tracciato che è diventata "sua". Il team principal Wolff: "Sarà speciale per lui e per tutta la squadra". La Formula 1 è in Gran Bretagna: sabato debutta la qualifica Sprint alle 17.30, GP alle 16: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

