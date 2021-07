Qualche ora di relax per lo spagnolo della Ferrari prima di tuffarsi completamente nel weekend del GP della Gran Bretagna. Su Instagram il suo allenamento con il golf in cui mostra anche grandi "doti" da ballerino. La Formula 1 a Silverstone: sabato debutta la qualifica Sprint alle 17.30, GP alle 16: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

