Dopo la finale degli Europei a Wembley, anche il GP della Gran Bretagna apre totalmente al pubblico. Per la gara di domenica a Silverstone sono previste 140mila persone (350mila in totale). E in tanti sono già presenti nel venerdì di libere e qualifiche. L'emergenza Covid non è terminata e con la variante delta sono stati superati i 50mila contagi, ma gli organizzatori della gara sono fiduciosi di poter garantire la sicurezza. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1

