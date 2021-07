"L'energia del pubblico mi ha spinto al primo posto"

“Ci mancava tutto questo da un anno e passa - ha detto Lewis subito dopo la qualifica -. Gli spalti gremiti qui a Silverstone danno un'energia diversa. Speravo che l’energia dei fans ci avrebbe portato in prima posizione. Questo risultato lo devo anche a loro. Finto nelle prove libere? Non so cosa stiano facendo in Red Bull. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro cercando di migliorare gradualmente. Stamattina ho fatto lavoro al simulatore avendo la mattinata libera. Non abbiamo lasciato niente di intentato. Primo tentativo è stato grandioso. Il secondo era ancora meglio ma ho poi sbagliato una curva alla fine. Mi ha ricordato qui la prima pole nel 2007. Simulatore? Si ci sono stato martedì e poi avevamo questa mattinata libera e mi sono detto ‘perché devo stare seduto a sprecare tempo?’. Abbiamo fatto questa sessione di prove al simulatore stamattina per dare più dati possibili alla squadra. Sembra un’eternità dall’ultima pole e poi è speciale perché è in casa. Ma è solo un piccolo passo. Ma l’opera va completata nelle prossime due giornate. Avrò bisogno di tutto il supporto possibile del pubblico. Il lavoro di squadra realizza i sogni”.