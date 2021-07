Carlos Sainz scatterà dalla nona posizione nella prima Sprint Qualyfing della storia. Lo spagnolo della Ferrari, nonostante un distacco di nemmeno due decimi dal compagno Charles Leclerc, partirà infatti dalla quinta fila nella grande novità in programma sabato. "Era una qualifica che sembrava andare bene, in Q2 sono stato veloce - ha spiegato Sainz a Sky Sport -. In Q3 invece siamo stati lenti, non capisco perchè non ho trovato il feeling giusto con la vettura. Alla fine non sono riuscito a ottenere lo stesso tempo del Q2, che mi avrebbe portato in quinta o sesta posizione. Dobbiamo analizzare i dati per spingere già nella Sprint di domani".