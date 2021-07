Il 14 luglio di 70 anni fa, a Silverstone, José Froilan Gonzalez regalò alla Ferrari il primo successo della sua storia. Per celebrare questo evento, Charles Leclerc ha scelto un casco molto speciale per la gara in Gran Bretagna. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

