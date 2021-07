Max Verstappen ha conquistato la pole a Silverstone al termine della prima Qualifica Sprint della storia. Domenica scatterà davanti a Hamilton, Bottas e Leclerc. Sesta fila per l'altra Ferrari di Sainz, ultima piazza per Perez. Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

SILVERSTONE, HIGHLIGHTS DELLA QUALIFICA SPRINT