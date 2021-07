E' dell'olandese Richard Veschoor il successo in Gara-2 a Silverstone. Alla vigilia della seconda Sprint Race le due Prema sono in testa alla classifica generale e il cinese Zhou, detronizzato, solo terzo e costretto a schierarsi in ultima posizione in griglia. Alla partenza del giro di ricognizione Lundgaard stalla e viene portato in pit lane. Al via scattano bene Shwartzman e Piastri. L'australiano e Lawson ingaggiano una battaglia per la quarta posizione, mentre davanti vanno Verschoor, Armstrong e Ticktum. Dopo poche curve si toccano violentemente Boschung e Deledda, l'italiano evita uno scarto di Zhou ma non puo' sottrarsi al 360° in retromarcia innescato dallo svizzero: per entrambi la gara finisce subito e il primo giro viene completato dietro la Safety Car.