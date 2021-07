"Questo weekend una bella spinta per Budapest"

Leclerc: "Incredibile, ma fa male perderla così"

"Peccato per oggi, è stata una bella gara abbamo attaccato sempre. La macchina era piacevole da guidare, con un passo molto buono. Abbiamo avuto un problema nel pit stop che ci ha impedito di passare Ricciardo, ma di solito lavoriamo bene ai box, è la prima volta in questa stagione. Eravamo ultimi nella Qualifica Sprint, essere sesto non è male. A Monaco c'era il passo per vincere, qui Mercedes e Red Bull avevano qualcosa di più. Loro con due soste hanno vinto, noi però siamo molto competitivi. Prima del pit stop con aria pulita ero il più veloce in pista. E' una bella spinta per Budapest, questo weekend è stato positivo per la squadra".