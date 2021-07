Il pilota spagnolo dell'Alpine, che compie 40 anni, è intervenuto sulle discussioni tra Verstappen (Red Bull) e Hamilton (Mercedes) dopo l'incidente al GP della Gran Bretagna: "Tutto questo me l'aspettavo". Il weekend dell'Hungaroring in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Un giorno e un weekend particolare per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo dell'Alpine compie 40 anni e all'Hungaroring cercherà di farsi il miglior regalo possibile per celebrare al meglio questo traguardo. Alonso, che al momento occupa l'undicesimo posto nella classifica del Mondiale, nel giovedì che apre il lungo weekend della F1 ha parlato delle forti discussioni tra Verstappen (Red Bull) e Hamilton (Mercedes) dopo l'incidente dell'olandese al GP della Gran Bretagna: "Tutto questo me l'aspettavo, sì. Mi aspettavo un’escalation del genere e credo sia normale. Lottano per il Mondiale, non si concederanno un metro e succederà altre volte. Certo, ora c'è più tensione mediatica su di loro e ci sono stati molti giorni per parlarne. Succederà ancora".