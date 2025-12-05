Offerte Sky
F1, Tsunoda perde il posto da titolare in Red Bull: "Dura da accettare, ma reagirò"

sui social

La grande delusione ma anche la voglia di riscatto del pilota giapponese che, dopo l'annuncio di Hadjar al suo posto in Red Bull e di Lindblad in Racing Bulls per il 2026, è rimasto senza un sedile da titolare. Il suo messaggio sui social: "La vita è piena di intoppi, e questa è la mia. Non mi scoraggerà dall'essere il miglior pilota di F1 possibile". Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ABU DHABI: DIRETTA LIBERE 1 - COMBINAZIONI PER IL TITOLO

Lo schieramento dei piloti per il Mondiale 2026 di F1 è stato definito nei giorni scorsi con le ufficialità del passaggio di Hadjard dalla Racing Bulls alla Red Bull e con l'arrivo di Lindblad nel team satellite di Faenza. Una mossa che ha lasciato senza un sedile da titolare Tsunoda, che durante i sui mesi in Red Bull evidentemente non ha convito la squadra di Milton Keynes. In un post sui social, tutta la delusione ma anche la voglia di riscatto del giapponese: "Scoprire che non avrò un posto in gara nel 2026 è stato incredibilmente difficile, ma sono determinato a lavorare più duramente che mai con la Red Bull come pilota test e riserve da svilupparsi con la squadra, e dimostrare di meritare un posto nella griglia. La vita è piena di intoppi, e questa è la mia. Non mi scoraggerà dall'essere il miglior pilota di F1 possibile".

