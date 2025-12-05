Offerte Sky
F1, quando Lindblad disse a Norris: "Ci vediamo tra cinque anni in F1". VIDEO

DETTO... FATTO

Arvid Lindblad sarà il volto nuovo nella griglia di partenza del 2026. Il 18enne, mamma indiana, guiderà per la Racing Bulls dopo essere stato promosso dal programma Junior in F1 e la sua prima stagione in F2. Dopo l’annuncio ufficiale, sui social è diventato virale un VIDEO del 2021 in cui, stringendo la mano a Norris gli disse: "Ci vediamo tra 5 anni in F1". Impegno mantenuto. GP Abu Dhabi live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ABU DHABI: DIRETTA LIBERE 1 - COMBINAZIONI PER IL TITOLO

Formula 1: Altre Notizie

Abu Dhabi, seconde prove libere LIVE alle 14

GUIDA TV

F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà...

Tsunoda: "Dura perdere il posto, ma reagirò"

sui social

La grande delusione ma anche la voglia di riscatto del pilota giapponese che, dopo l'annuncio di...

Abu Dhabi, cena piloti prima della sfida decisiva

LA 'TRADIZIONE'

Oltre le rivalità e le tensioni che possono esserci in pista. Appuntamento tradizionale per i...

Verstappen, hot lap speciale con Benson Boone

gp abu dhabi

Un giro particolare per Max Verstappen. Il pilota olandese, che questo fine settimana si giocherà...
