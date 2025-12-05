F1, quando Lindblad disse a Norris: "Ci vediamo tra cinque anni in F1". VIDEODETTO... FATTO
Arvid Lindblad sarà il volto nuovo nella griglia di partenza del 2026. Il 18enne, mamma indiana, guiderà per la Racing Bulls dopo essere stato promosso dal programma Junior in F1 e la sua prima stagione in F2. Dopo l’annuncio ufficiale, sui social è diventato virale un VIDEO del 2021 in cui, stringendo la mano a Norris gli disse: "Ci vediamo tra 5 anni in F1". Impegno mantenuto. GP Abu Dhabi live su Sky e in streaming su NOW
