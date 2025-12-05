Arvid Lindblad sarà il volto nuovo nella griglia di partenza del 2026. Il 18enne, mamma indiana, guiderà per la Racing Bulls dopo essere stato promosso dal programma Junior in F1 e la sua prima stagione in F2. Dopo l’annuncio ufficiale, sui social è diventato virale un VIDEO del 2021 in cui, stringendo la mano a Norris gli disse: "Ci vediamo tra 5 anni in F1". Impegno mantenuto. GP Abu Dhabi live su Sky e in streaming su NOW

