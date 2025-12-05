F2, Stanek in pole. Fornaroli chiude terzo

Il team Invicta conquista la sua quinta pole position della stagione a Yas Marina, precedendo Crawford e il già campione Fornaroli. Tredicesimo Minì. La Sprint sabato alle 13.10 in diretta su Sky e in streaming su NOW

Quinta pole position stagionale per il team Invicta grazie a Roman Stanek e terzo posto per Leonardo Fornaroli, autore di un ottimo ultimo giro di qualifica un po’ disturbato dal rientro di alcune monoposto in pit lane. In Sprint Race domani partiranno davanti a tutti -per effetto del rovesciamento dei primi dieci tempi- i due piloti Campos Linblad e Tsolov, mentre il fresco campione di categoria Fornaroli scatterà dalla quarta fila.

Solo tredicesimo Minì (Prema). Nelle libere si era segnalato in mattinata Jak Crawford (DAMS), autore di un 1’39”545 praticamente all’ultimo tentativo, davanti proprio al pilota siciliano. Alle 13.10 domani la Invicta lancerà il primo assalto al titolo a squadre, contesole dall’Hitech, affidandosi al suo alfiere, fresco di annuncio da parte del McLaren Driver Development Programme. Tra Invicta e Hitech ci sono 35 punti di distacco e due gare per chiudere il campionato con un en plein.