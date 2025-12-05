Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F2, GP Abu Dhabi: Stanek in pole, Fornaroli chiude terzo

gp abu dhabi

Lucio Rizzica

Il team Invicta conquista la sua quinta pole position della stagione a Yas Marina, precedendo Crawford e il già campione Fornaroli. Tredicesimo Minì. La Sprint sabato alle 13.10 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP ABU DHABI, LIBERE 2 LIVE

Quinta pole position stagionale per il team Invicta grazie a Roman Stanek e terzo posto per Leonardo Fornaroli, autore di un ottimo ultimo giro di qualifica un po’ disturbato dal rientro di alcune monoposto in pit lane. In Sprint Race domani partiranno davanti a tutti -per effetto del rovesciamento dei primi dieci tempi- i due piloti Campos Linblad e Tsolov, mentre il fresco campione di categoria Fornaroli scatterà dalla quarta fila.

 

Solo tredicesimo Minì (Prema). Nelle libere si era segnalato in mattinata Jak Crawford (DAMS), autore di un 1’39”545 praticamente all’ultimo tentativo, davanti proprio al pilota siciliano. Alle 13.10 domani la Invicta lancerà il primo assalto al titolo a squadre, contesole dall’Hitech, affidandosi al suo alfiere, fresco di annuncio da parte del McLaren Driver Development Programme. Tra Invicta e Hitech ci sono 35 punti di distacco e due gare per chiudere il campionato con un en plein.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

F2, Stanek in pole. Fornaroli chiude terzo

gp abu dhabi

Il team Invicta conquista la sua quinta pole position della stagione a Yas Marina, precedendo...

Abu Dhabi, cena piloti prima della sfida decisiva

LA 'TRADIZIONE'

Oltre le rivalità e le tensioni che possono esserci in pista. Appuntamento tradizionale per i...

Quando Lindblad disse a Norris: "Ci vediamo in F1"

DETTO... FATTO

Arvid Lindblad sarà il volto nuovo nella griglia di partenza del 2026. Il 18enne, mamma indiana,...

Abu Dhabi, seconde prove libere LIVE alle 14

GUIDA TV

F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà...

Tsunoda: "Dura perdere il posto, ma reagirò"

sui social

La grande delusione ma anche la voglia di riscatto del pilota giapponese che, dopo l'annuncio di...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS