Il pilota della Mercedes accusato da Verstappen di aver provocato il suo incidente a Silverstone e di aver festeggiato in modo inopportuno mentre lui era in ospedale: "Ma io non lo sapevo. Ci siamo sentiti al telefono, credo ci sia ancora rispetto tra noi". La F1 è in Ungheria: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) RED BULL, SI DISCUTE L'ISTANZA DI REVISIONE SULLA PENALITA' HAMILTON

La Formula 1 è in Ungheria, ma sembra ancora di essere a Silverstone. Non si placano infatti le discussioni tra Max Verstappen e Lewis Hamilton dopo l'incidente dell'olandese al primo giro del GP della Gran Bretagna. Un impatto fortissimo con una penalità di 10'' a Hamilton reputata non sufficiente dalla Red Bull: tant'è che è stata presentata richiesta di revisione a questa sanzione. Nell'attesa del responso definitivo, Verstappen ha confermato la sua versione e le accuse a Hamilton: "Ho perso punti per colpa sua, è stato aggressivo e irrispettoso poi a festeggiare mentre io ero in ospedale. Nella conferenza all'Hungaroring è arrivata la replica di Hamilton: "Non sapevo fosse in ospedale. L'ho chiamato e penso ci sia ancora rispetto tra di noi".