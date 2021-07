Il monegasco del team Prema conquista la prima pole in Formula 3 e precede il compagno di squadra Hauger di soli 89 millesimi. Il fratello Charles esulta con un post sui social. Solo settimo tempo per Vesti. Tutto il weekend dell'Hungaroring è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Grande giornata per Arthur Leclerc, rookie della Prema, che ha conquistato la sua prima pole position in Formula 3. Il fratello del ferrarista Charles ha preceduto si soli 89 millesimi il compagno di squadra Hauger, mentre Vesti non è andato oltre il settimo tempo. Grande gioia espressa sui social da Charles: "Pole position per il piccolo broooo!"