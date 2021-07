"Laureus F1 Charity Night" torna il 9 settembre

Giovedì 9 settembre , a Palazzo Cusani , nel centro di Milano , torna la Laureus F1 Charity Night, a soli tre giorni dal Gran Premio d’Italia di Formula 1. L’annuale evento di fundraising a sostegno delle attività della Fondazione Laureus Sport for Good Italia . Dopo l’edizione in streaming del 2020, quest’anno si torna alla tradizione con un evento in presenza che permetterà alla Fondazione, grazie alle numerose celebrità presenti, di raccogliere fondi da destinare ai numerosi progetti che Laureus sostiene sul territorio nazionale a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono in situazioni di fragilità.

Leitmotiv di questa edizione è “ Let’s win together ” coerentemente con la nuova campagna Global “Everyone Wins”, che propone il concetto secondo il quale lo sport si pone come paladino contro la violenza , le disuguaglianze e la discriminazione. E ogni volta che lo sport sconfigge una di queste problematiche sociali, vinciamo tutti.

A condurre la serata ci sarà Federica Masolin , giornalista di Sky Sport F1, mentre tra le presenze già confermate del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria spiccano i nomi di Danilo Gallinari , stella NBA degli Atlanta Hawks, Aldo Montano , che con la medaglia d’argento alle Olimpiadi giapponesi nella sciabola a squadre ha chiuso una carriera olimpica stellare, Irma Testa , che ha conquistato la prima medaglia olimpica azzurra del pugilato femminile. Con loro, Giacomo Agostini , Federico Balzaretti , Fabio Capello , Alessandro Del Piero, Alessandro Fabian, Alex Giorgetti , Davide Oldani , Pierluigi Pardo e Rudy Zerbi . Da remoto, interverrà Lewis Hamilton , il pilota inglese di F1 del team Mercedes, in lotta per il suo ottavo titolo mondiale, un’impresa mai compiuta da nessuno.

L'asta benefica e la pre-asta on line

Il momento più atteso della serata sarà l’asta benefica per raccogliere fondi a favore della Fondazione e per poter poi sostenere migliaia di bambini in difficoltà. Sul sito Charity Stars http://www.charitystars.com/charitynight, da lunedì 23 agosto, alle ore 12.00, è possibile avanzare la propria offerta per gli oggetti, i memorabilia e le attività esperienziali battuti all’asta. Tra questi, i pass per il GP d’Italia di Formula 1, i corsi in pista con la AMG Driving Academy, la giacca da chef autografata da Davide Oldani, il pantalone della tuta, il cappello, la felpa e il trolley di Ian McKinley. Il valore raggiunto online costituirà la loro base d’asta durante la Laureus F1 Charity Night, quando gli ospiti seduti ai tavoli potranno rilanciare l’offerta tramite il tablet messo loro a disposizione.

L’andamento della raccolta fondi sarà mostrata in tempo reale e i proventi verranno destinati a sostegno dei progetti della Fondazione Laureus Sport for Good Italia, attivi nelle periferie di Milano, Genova, Napoli, Torino, Roma e Catania.