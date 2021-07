Il pilota tedesco dell'Aston Martin, che ha indossato "scarpe arcobaleno" nella conferenza all'Hungaroring e ha un casco speciale per questo weekend, tuona contro la norma: "Trovo imbarazzante per un paese dell'Unione Europea votare leggi come questa". E Hamilton su Instagram: "Inaccettabile e codardo, voglio condividere il mio sostegno per le persone colpite"



