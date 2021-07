Duro sfogo nella conferenza post qualifica di Verstappen. Sulla possibilità di un ruota a ruota con Hamilton al via a Budapest, sbotta: "Basta con queste fott... e stupide domande su quanto accaduto a Silverstone. E' da giovedì che parliamo solo di questo. È ridicolo che parliamo solo di questo. Vi chiedo di smetterla. Siamo piloti e correremo in maniera dura e corretta". Sbigottita la faccia di Hamilton al suo fianco. Il GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno



HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE