Fernando Alonso correrà ancora con l' Alpine nel Mondiale 2022 . Nel giovedì che apre il weekend del Belgio, il team francese ha ufficializzato il prolungamento del contratto con lo spagnolo al 2022 . Alonso sarà dunque tra i protagonisti al via del Mondiale in cui è attesa una vera e propria rivoluzione (dal punto di vista regolamentare) della F1. L’ accordo siglato lo scorso anno , quando Alonso ha fatto il suo ritorno in F1, era di un anno con opzione sul secondo. Opzione che dunque è stata fatta valere. "Siamo molto lieti di confermare Fernando per la prossima stagione assieme a Esteban Ocon - spiega Laurent Rossi , CEO Alpine -. Per noi è una coppia di piloti perfetta, tra le più forti in griglia. Fernando ha impressionato tutti da quando è tornato in F1. La sua dedizione, il lavoro di squadra e la concentrazione per ottenere il massimo dalla squadra sono incredibili".

"Qui mi sono subito sentito a casa"

“Felice del rinnovo. Mi sono sentito a casa nel momento in cui sono tornato in questa squadra, dove mi hanno accolto a braccia aperte - le parole di Alonso nel comunicato Alpine - è un piacere lavorare di nuovo con alcune delle eccellenze del nostro sport a Enstone e Viry-Châtillon. È stata una stagione difficile per tutti, ma abbiamo mostrato progressi come squadra e il risultato in Ungheria è un buon esempio di questa crescita. Puntiamo a fare meglio in questo campionato, ma anche guardando al prossimo anno in poi con le nuove modifiche ai regolamenti in arrivo. Sono stato un grande sostenitore della necessità di condizioni di parità e di cambiamento nello sport e la stagione 2022 sarà una grande opportunità per questo".