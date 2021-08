Si riparte dagli 8 punti che dividono Lewis Hamilton e Max Verstappen: durante le vacanze la Red Bull ha tifato per il ricorso di Vettel, squalificato dal GP di Ungheria per aver tagliato il traguardo con troppa poca benzina: se accolto l'olandese avrebbe potuto guadagnare due punticini su Hamilton, potenzialmente decisivi in un mondiale così tirato. Così non è stato, un po' l'ennesima botta per Super Max che veniva già da quelle subite in pista a Silverstone e all'Hungaroring. Ora però Verstappen può contare su due gare in casa: in Belgio, patria della madre, e in Olanda, terra di papà. La marea orange è pronta a scatenarsi, poi arriverà Monza: tre gare consecutive che potrebbero pesare molto sul mondiale, in attesa di capire se la F1 riuscirà a confermare il numero di GP previsti da ottobre in poi dopo la cancellazione del Giappone e con altre trasferte intercontinentali potenzialmente a rischio.