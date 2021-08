"Speriamo che la gara non sia folle come le qualifiche". Così Lewis Hamilton, che partirà terzo nel GP di Spa: "E' stata una giornata difficile per tutti, ho cercato di mantenere calma e concentrazione. Se il meteo resterà così, sarà davvero complicato". Tutto il weekend del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

IL RIVALE

Gioia Verstappen: "Importante partire davanti"

"Giornata difficile per tutti. Ho cercato di mantenere l’ottimismo, conservando calma e concentrazione - ha detto Hamilton a fine sessione -. Complimenti a Max, ha fatto un bel lavoro. Bene il primo tentativo, poi nel secondo ho faticato di più. Gran lavoro di George, è stato fantastico. Domani strategia? Se sarà così domani sarà complicato. Bisogna trovare equilibrio tra velocità in rettilineo e carico aerodinamico che serve nel tratto centrale. Abbiamo cercato di trovare il bilanciamento migliore. Non è stato il migliore per oggi, vedremo se domani sarà più favorevole a noi. Il team è stato bravissimo. Domani speriamo che il tempo sia migliore, soprattutto per i fans. Alleanza con George contro Verstappen? Non so cosa sia successo a Valtteri ma è un peccato. Le due Red Bull non sono lontane, questo ci renderà la vita difficile a livello di strategia. Faremo il possibile. Spero che domani non sia folle come oggi”.