Lewis Hamilton terzo a Spa dopo la 'non gara' a causa del maltempo. Il britannico vede avvicinarsi Verstappen in classifica: "Volevano assegnare i punti, per questo abbiamo fatto i due giri dietro alla safety, ma non ci sono mai state le condizioni per correre. Spero che vengano rimborsati i tifosi"

"Volevano assegnare i punti: ecco perchè abbiamo fatto i due giri"

IL RIVALE

Verstappen: "Non è una vittoria piacevole"

"Spiace molto per i tifosi, sono stati incredibili. Sono rimasti con noi per tutto questo tempo. Peccato che non ci sia stata la gara, sapevamo che la condizione della pista non sarebbe mai migliorata, volevano assegnare i punti e quindi hanno deciso di farci percorrere i due giri. Non si riusciva a vedere niente, la macchina davanti spariva e non si vedevano le luci della monoposto che ti precedeva. Non si poteva andare a tutta, è davvero un peccato perchè penso che sarebbe stata una grande gara. Spero che vengano rimborsati i fans".