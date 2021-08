Doppio appuntamento con i motori su Sky: i protagonisti del Motomondiale sono impegnati nel Gran Premio di Gran Bretagna (gara di MotoGP in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, canale 208), mentre il Mondiale di F1 fa tappa in Belgio (gara alle 15 su Sky Sport F1, canale 207) HIGHLIGHTS QUALIFICHE MOTOGP - HIGHLIGHTS QUALIFICHE F1 Condividi:

Sarà un'altra grande domenica di motori su Sky Sport. Si parte con il Motomondiale, a Silverstone, con Pecco Bagnaia secondo in top-class alle spalle di Pol Espargaró (gara di MotoGP in diretta domenica alle 14) e altri due italiani - Romano Fenati e Marco Bezzecchi - davanti a tutti in Moto3 e Moto2, al via rispettivamente alle 12.20 e alle 15.30, tutto live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now. Alle 15 appuntamento con il Gran Premio del Belgio di Formula 1, con Max Verstappen in pole, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). In pista anche Formula 3, Porsche Super Cup e Ferrari Challenge: ecco il programma completo con tutti gli orari, le news e il resoconto delle qualifiche.



Pol Espargaró dalla pole: GP di Silverstone live alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (208)

Qualifiche con 'giallo' nella MotoGP in questo 12° appuntamento del Motomondiale, a Silverstone: Jorge Martin piazza un incredibile 1:58.008, ma il tempo viene cancellato con ritardo dopo la bandiera a scacchi (lo spagnolo aveva tagliato la curva 8) e la prima casella passa quindi a Pol Espargaró, seguito a ruota dalla Ducati di Pecco Bagnaia (2°) e Fabio Quartararo (3°), attuale leader del campionato con 47 punti di vantaggio sul torinese e su Joan Mir, mentre Martin scivola al 4° posto in griglia. Ottima posizione in griglia anche per Valentino Rossi che parte 8°.

MotoGP a Silverstone live su Sky

Ore 9.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 11.45: Paddock Live Ore 12.20: gara Moto3 Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: Grid Ore 14: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 16.15 Ore 15: Zona Rossa Ore 15.30: gara Moto2 Ore 16.30: Paddock Live Ore 18: Race Anatomy MotoGP

GP del Belgio, tutti contro Verstappen: diretta alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (canale 207)

Qualifiche "pazze" anche sotto la pioggia di Spa: Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel GP del Belgio, 12^ prova del Mondiale di Formula 1. A Spa, su una pista bagnata, l'olandese ha fatto segnare il tempo di 1'59"765, precedendo George Russell (Williams) e la Mercedes di Lewis Hamilton. In seconda fila con il britannico partirà Daniel Ricciardo (McLaren). Terza fila per Sebastian Vettel (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpha Tauri). Pauroso incidente nel Q3 per Lando Norris, che ha effettuato gli accertamenti del caso in ospedale e sarà al via, mentre le Ferrari sono state eliminate al termine del Q2 (Leclerc 10° e Sainz 12° in griglia).

F1, il GP del Belgio live su Sky Ore 10.35: Race 3 F3 Ore 12: gara Porsche Super Cup Ore 13.30: Paddock Live Ore 15: gara F1 – Differita su TV8 dalle 19 Ore 17: Paddock Live Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori Ore 19: Race Anatomy F1