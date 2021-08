Sono 47 i punti da recuperare sul leader del Mondiale, Quartararo: Bagnaia, che parte dalla 2^ posizione alle spalle di Pol Espargarò, cerca la prima vittoria in MotoGP con cui mantenere viva la lotta al titolo. Yamaha conferma: a Misano Morbidelli sulla M1 ufficiale, Dovizioso al suo posto in Petronas. La gara alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, alle 15.30 la Moto2. F1 in Belgio: GP alle 15 live su Sky Sport F1