Nel corso del secondo giro Leclerc scivola quindicesimo, Hauger sale in 12^ posizione. Posteriore destra tagliata per Nannini , vittima di un contatto con Villagomes : rientro ai box e gara finita per entrambi, anche se l'italiano prova a tornare in pista. Terzo giro: Hauger sorpassa Crawford , Iwasa supera Colombo. Intanto Martins (giro veloce) attacca Doohan per la prima posizione. Nel corso del quarto giro Hauger fa secco anche Stanek ed entra nella Top Ten. Quinto giro: Hauger nono, Doohan secondo dopo un attacco esasperato di Martins -che va fuori dal tracciato con tutte e quattro le ruote. Tempo un giro e Martins cede la posizione a Doohan, che torna in testa e segna anche un nuovo giro veloce. A meno di quattro giri dal termine Doohan cambia passo e guadagna su Martins, mentre Schumacher tiene Hauger inchiodato in nona posizione. Un gioco di squadra Trident non dichiarato ma visibile in pista, dove Schumacher chiude al norvegese ogni corridoio, almeno fino a tre giri e mezzo dalla fine, quando a Stavelot il leader del campionato guadagna a fatica l'ottava piazza.

A meno di due giri dalla fine Vesti scavalca Sargeant e prende la sesta posizione. Intanto Martins ruba il giro veloce (e due punti) a Doohan. Sul traguardo piomba l'australiano, alla sua seconda vittoria nel week.end, davanti a Martins (MP) e Smolyar (ART). Hauger limita i danni arrivando ottavo e conquistando quattro punti importantissimi per il campionato: in classifica generale il norvegese è ancora primo con 158 punti, davanti a Doohan (129) e Vesti (101), ma il week-end è favorevole al team Trident, davvero molto cresciuto anche con Novalak (5°9 e David Schumacher (9°). La battaglia fra 'italiani' (Trident e Prema) e fra Doohan e Hauger continuerà già fra una settimana sul tracciato 'storico' di Zandvoort, in Olanda. Smolyar contento del podio, è però scontento del ritmo che gli è mancato per tutta la gara. Frustrato e non convinto del sorpasso negato invece Martins: "sono andato largo perchè non mi è stato lasciato spazio, eravamo fianco a fianco...". Felicissimo ovviamente Doohan, che tre ieri e oggi ha portato a casa due successi davvero incredbili: "Ho provato a partire bene dietro la Safety Car, non avevo un ottimo ritmo ma ho cercato di gestire il vantaggio che avevo. Nella battaglia con Martins non so bene cosa sia successo, io ho fatto il mio, lui è arrivato un po' troppo veloce, cercherò di fare il possibile per tenere aperto il campionato fino alla fine".