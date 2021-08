Successo per il pilota Trident nella seconda Sprint in Belgio. Hauger contiene la rimonta dell'australiano: ora fra i due il distacco in classifica è di 46 lunghezze. La Feature Race l'ultimo appuntamento del weekend di Spa. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Jack Doohan vince la seconda gara della Formula 3 in Belgio. Il pilota della Trident sale sul podio con David Schumacher e Logan Sargeant. Confermato l'ordine d'arrivo della prima travagliata manche e graziati Collet e Novalak (sanzionati economicamente i team, ma non penalizzati i piloti), la Sprint 2 si schiera in griglia anticipando quel che vedremo in Feature Race: Doohan sulla piazzola della pole (per effetto della inversione dei primi dodici al traguardo in gara 1) e Hauger posizionato in settima fila (quattordicesimo tempo in qualifica). Una ghiottissima occasione per l'australiano di attaccare la leadership del norvegese (i due sono separati in classifica da 59 punti), con quest'ultimo costretto a tentare una rimonta importante in zona punti. Al via -con un'ora di ritardo sul programma schedulato- Doohan parte davanti a tutti, Sargeant guadagna tre piazze, Hauger è undicesimo - scivola indietro invece Lorenzo Colombo, che perde ben sette posizioni dopo un giro. Al quarto giro Arthur Leclerc e Hauger attaccano Hoggard che li sta rallentando, Leclerc e Hoggard si sfiorano, si gira il britannico e i due piloti della Prema schizzano via all'inseguimento di Smolyar.