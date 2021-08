La Direzione Gara avrebbe dovuto attendere qualche giro in più prima di sospendere definitivamente la gara. Invece il GP è stato chiuso così solo per raggiungere il numero necessario di giri per assegnare la metà dei punti e la vittoria. Il Mondiale torna domenica con il GP d'Olanda: diretta Sky Sport F1

LA CRONACA DELLA SURREALE DOMENICA DI SPA