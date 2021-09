Tramite un comunicato ufficiale la Formula 1 ha fatto sapere di essere al lavoro "su varie opzioni per i possessori dei biglietti (della gara di Spa, ndr) per esprimere il nostro riconoscimento e ringraziarli per la loro dedizione e impegno". Hamilton dopo il Gp aveva detto: "Spero vengano rimborsati"

Pioggia, tre ore di rinvio e un mini-GP di appena due giri. Con tanti tifosi rimasti sulle tribune in attesa di un Gran Premio mai veramente partito. Su questo tema la Formula 1 ha diffuso un comunicato ufficiale relativo ai possessori dei biglietti di Spa: "A seguito dell'impatto del tempo sul Gran Premio del Belgio di domenica 29 agosto - si legge -, la Formula 1 e il promotore stanno lavorando su varie opzioni per i possessori dei biglietti per esprimere il nostro riconoscimento e ringraziarli per la loro dedizione e impegno. Forniremo ulteriori dettagli il prima possibile in quanto desideriamo ringraziare i fan per il loro continuo supporto e passione per la Formula 1". L'annuncio, viene specificato, potrebbe arrivare "alla fine della prossima settimana, ma è improbabile che arrivi prima del prossimo weekend".