Il Campionato di Formula 3 si chiuderà il prossimo 24-26 settembre a Sochi. La gara in Russia sostituirà quella in programma inizialmente ad Austin, negli Stati Uniti. Ad annunciarlo sono state F1 e FIA. La modifica è stata approvata da tutti i partecipanti, anche per contenere costi e protocolli e non è legata in nessun modo al GP di Formula 1, che resta dunque regolarmente programmato ad Austin. In quel weekend sarà scorpacciata di motori, con le gare già in programma di F1, F2 a cui si aggiunge dunque quella di F3.