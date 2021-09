L'Alfa Romeo ha annunciato che sarà Valtteri Bottas a sostituire Kimi Raikkonen al volante a partire dal prossimo Mondiale. Hamilton lo saluta dopo cinque stagioni insieme in Mercedes: "Grazie per tutto il tuo supporto e i favolosi contributi a questa squadra. Quello che più ti ha distinto è essere la persona che sei". E Bottas lo ringrazia con un commento

Cinque anni insieme. Quattro titoli costruttori vinti. Hamilton sempre in vetta. Bottas, quasi sempre, alle sue spalle. Terzo, poi quinto e poi due secondi posti dal 2017 al 2020. Il finlandese lascerà la Mercedes per l'Alfa Romeo, in sostituzione di Kimi Raikkonen, lasciando anche il compagno di squadra britannico. Proprio Hamilton ha voluto salutare Bottas con un lungo messaggio social dove l'ha definito "il miglior compagno con cui potessi lavorare".

"Davanti a te c'è un futuro luminoso"

"Sono immensamente orgoglioso di aver lavorato al fianco di Valtteri negli ultimi cinque anni - sono le parole di Hamilton, accompagnate da sette scatti l'uno accanto all'altro -. Siamo stati insieme parte di un team che ha conquistato quattro titoli costruttori, motivandoci l'un l'altro a spingere tra alti e bassi. Sei il miglior compagno di squadra con cui abbia avuto il piacere di lavorare. Hai dimostrato grande velocità e resilienza, ma quello che più ti ha distinto è essere la persona che sei. Sei più grande di quanto non immagini e davanti a te c'è un futuro luminoso. Grazie Valtteri per tutto il tuo supporto e i favolosi contributi a questa squadra. Mancherai. Ti auguro il meglio per le tue sfide future. Finiamo alla grande e prendiamo l'ottavo per la squadra". E non è mancato, sotto il post, il commento di ringraziamento dello stesso Bottas.