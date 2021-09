A Zandvoort è andato in scena un altro capitolo dell'appassionante duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con il pilota della Redbull che è riuscito ad avere la meglio scavalcando l'inglese in testa al Mondiale. Una sfida che sembra destinata a durare fino all'ultimo GP, in una sorta di lunga "partita a scacchi". Nel VIDEO l'analisi di Leo Turrini

BOTTAS ALL'ALFA ROMEO DAL 2022