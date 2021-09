Si conclude con il GP d'Italia il "tris" di weekend consecutivi della Formula 1 che, dopo la pausa estiva. è entrata nel vivo della lotta per il titolo. Sabato torna l'esperimento della qualifica Sprint per assegnare la pole position, domenica alle 15 il GP nel Tempio della velocità: sarà tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

La Formula 1 non si ferma ed entra nel vivo della lotta per il titolo mondiale 2021. Dopo il weekend di Spa (condizionato dal maltempo) e il quello d'Olanda conclusi nel segno della Red Bull e di Max Verstappen, il Circus arriva a "casa nostra", a Monza. Il GP d'Italia, 14^ prova della stagione, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Sabato, inoltre, torna l'esperimento della qualifica Sprint per assegnare la pole position (la qualifica "tradizionale" il venerdì). Qui tutto il programma per non perdere nulla di uno degli appuntamenti più attesi del campionato.