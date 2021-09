Dopo una settimana di pausa, la MotoGP torna in pista nel deserto di Aragon. Ecco gli orari delle gare, tutte in diretta su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14. C'è grande curiosità per vedere il debutto di Vinales in sella all'Aprilia. Questo weekend in pista anche la Formula 1 a Monza, live su Sky Sport F1: la gara delle monoposto scatta alle 15, nessuna contemporaneità con la MotoGP Condividi:

Dicono gli esperti che nella MotoGP odierna i pronostici sono sempre un azzardo, ma certo il circuito di Aragon sembrerebbe particolarmente favorevole alle Suzuki di Rins e Mir. L’anno scorso nel doppio appuntamento spagnolo la coppia in blu aveva fatto un bel bottino con quattro podi, inclusa la vittoria di Rins al primo round. Il pronostico, dunque, almeno stavolta sembrerebbe scontato. Ma poi c’è da considerare la variabile Quartararo, uno che ormai va forte dappertutto anche se, a onor di cronaca, l’ultima volta il francese aveva faticato parecchio tra le curve del tracciato spagnolo. Almeno in gara perché in qualifica, le Yamaha in generale qui sembravano volare. Chi invece parte sfavorito, almeno sulla carta, è la Ducati che da queste parti non ha mai brillato. A parte il 2019 quando Dovizioso e Miller agguantarono un podio carico di speranze che l’anno dopo andarono però deluse. Proprio le rosse bolognesi sono chiamate a uno sforzo in più. Per riprendere la rincorsa a Quartararo, interrotta a Silverstone, o quantomeno per riprendersi il secondo posto in classifica che Pecco Bagnaia aveva meritoriamente tenuto in mano fino all’ultima gara. I pronostici, d’altronde, sono fatti proprio per essere smentiti.

Da Vinales a Bagnaia, i temi del weekend C'è grande curiosità di vedere nuovamente Maverick Vinales in pista. Dopo la separazione dalla Yamaha e i test con l'Aprilia a Misano, lo spagnolo è pronto a tornare in gara con la casa di Noale. L'Aprilia punta forte su di lui per proseguire nel percorso di crescita, che ha portato Aleix Espargaró a conquistare il primo podio per il team italiano in MotoGP a Silverstone. Sarà curioso vedere di nuovo in pista Marc Marquez: lo spagnolo ad Aragon ha conquistato 5 vittorie in 7 gare disputate in top-class. E poi c'è la voglia di riscatto di Bagnaia: Pecco, dopo il difficile weekend di Silverstone, cerca il riscatto su una posta tradizionalmente complicata per le Ducati. Il pilota italiano però non vuole perdere altro terreno da Quartararo, leader del Mondiale con 206 punti, a +65 su Mir. A proposito di Mir, attenzione alle Suzuki, dato che Aragon è una pista che si adatta bene alle caratteristiche della moto giapponese.

Non solo MotoGP: questo weekend la F1 a Monza formula 1 Arriva Monza, torna la Sprint: tutto live su Sky Sarà un weekend speciale per i motori su Sky. Non solo il GP di Aragon, con tre classi impegnate (MotoGP, Moto2 e Moto3). Dal 10 al 12 settembre c'è anche la Formula 1, impegnata nel circuito più atteso dai tifosi italiani: il GP di Monza, da seguire tutto in diretta su Sky Sport F1. Nessuna contemporaneanità tra MotoGP e Formula 1: domenica 12 settembre le due ruote corrono alle 14, mentre le macchine scattano alle 15.