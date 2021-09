Dall'arancio sfoggiato in Olanda, al bianco che domina nell'outfit di Lewis Hamilton al suo arrivo all'Autodromo di Monza. Il pilota della Mercedes dimostra di non temere i 28°C trovati in Brianza e indossa un... piumino. Tutto il weekend del GP d'Italia è su Sky Sport F1 (canale 208)

GP MONZA, IL GIOVEDI' LIVE