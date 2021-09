Laureus F1 Charity Night, stasera evento a Milano

Torna- in presenza- l'evento di fundraising a sostegno delle attività della Fondazione Laureus Sport for Good Italia. A condurre la serata Federica Masolin, giornalista di Sky Sport. Tra gli ospiti attesi Fabio Capello, Aldo Montano, Valentina Diouf, Giacomo Agostini, Nicola Dutto, Irma Testa e Bebe Vio F1, GP DI MONZA: LA GUIDA TV Condividi:

Dopo l’edizione in streaming del 2020, si rinnova quest’anno, in presenza, con il patrocinio del Comune di Milano, l’appuntamento con la Laureus F1 Charity Night, l’evento di fundraising a sostegno delle attività della Fondazione Laureus Sport for Good Italia, in programma stasera, giovedì 9 settembre, nella cornice seicentesca di Palazzo Cusani, in zona Brera, nel cuore di Milano.

Presenta Federica Masolin. Ecco tutti gli ospiti leggi anche Monza tra record e tabù: Lewis non vince dal 2018 A pochi giorni dal Gran Premio d’Italia di Formula 1, l’evento permette alla Fondazione, grazie alle numerose celebrità presenti, di raccogliere fondi da destinare ai numerosi progetti che Laureus sostiene sul territorio nazionale a favore di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono in situazioni di fragilità. A condurre la serata ci sarà Federica Masolin, giornalista e volto di Sky Sport, nominata due anni fa Ambassador Laureus. A lei il compito di introdurre gli altri Ambassador della famiglia Laureus: Fabio Capello, Aldo Montano, Valentina Diouf, Pierluigi Pardo, Davide Oldani e Alice Ronchetti. Oltre a loro saranno presenti anche Giacomo Agostini, Laureus Academy Member, e Nicola Dutto, la new entry nella famiglia Laureus. All’evento interverranno anche Luigi Datome e Kyle Hines, giocatori dell’Olimpia Milano e ambasciatori del progetto One Team, che l’Olimpia Milano sostiene in collaborazione con la Fondazione Laureus Sport for Good Italia.

Parteciperà- con un intervento video -anche Lewis Hamilton; e poi, Irma Testa, che ha conquistato alle Olimpiadi di Tokyo la prima medaglia olimpica azzurra del pugilato femminile e Bebe Vio, oro alle Paralimpidi nel fioretto individuale e argento nella prova a squadre.