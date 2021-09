"Siamo nelle posizioni in cui ci aspettavamo di essere"

"Portare questa maglia è un onore e una responsabilità. Siamo i primi tifosi, è bello avere qui i tifosi nel nostro GP di casa e nel Tempio della velocità. Sulla carta sapevamo che era una pista difficile per noi, la supremazia di Mercedes è netta a livello di motore. Sul risultato non possiamo opinare, ci mancano una ventina di cavalli. L'obiettivo era la terza fila, l'abbiamo mancata per poco. Leclerc ha risolto il problema in Q3, non ha potuto attaccare in frenata. Siamo nelle posizioni in cui ci aspettavamo di essere, in confronto allo scorso anno siamo migliorati tanto. Ci prepariamo per lavorare al meglio come al solito, non cambia in questi nuovi weekend. Ci sono due gare e due partenze, sappiamo quanto possano essere determinanti a Monza. Sono due belle opportunità per sabato e domenica"