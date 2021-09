Ferrari che rispetta il copione nella Qualifica Sprint di Monza: davanti Verstappen, le Mercedes e le McLaren hanno un ritmo inavvicinabile, con le Rosse che dovranno guardare gli specchietti dai ritorni di Perez e Vettel. Tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) MONZA, HIGHLIGHTS DELLA QUALIFICA SPRINT Condividi:

Bottas si aggiudica la Sprint Race ma a causa della sostituzione della Power Unit sarà costretto a partire dal fondo nella gara di domani. Ma chi ha toppato clamorosamente la “gara corta” è stato Lewis Hamilton che, sbagliando la partenza, si è dovuto accontentare del quinto posto (scatterà dalla 2° fila) . Su una pista ostica come quella di Monza sorride Verstappen che arrivando secondo, oltre a guadagnare 2 punti in classifica mondiale su Hamilton, potrà partire dalla prima posizione nella gara di domani con buone possibilità di portare a casa il bottino pieno. Ottima la gara della McLaren con il terzo posto ottenuto da Ricciardo e il quarto di Norris. Le vetture del team di Woking sono scattate al via con le gomme rosse ed hanno contenuto senza grossi problemi il tentativo di rimonta di Lewis che, seppur più veloce, non è mai risuscito ad impensierire i piloti McLaren. La mossa “vincente” della McLaren è stata l’utilizzo delle gomme soft che si sono ben comportate nei 18 giri di questa gara breve. Si temeva molto la temperatura della pista piuttosto elevata e proprio per questo motivo le due Mercedes e Verstappen, tra i piloti di testa, avevano optato per il compound medio. Hamilton a fine gara è sembrato alzare bandiera bianca: “Abbiamo perso molti punti. Domani devo cercare di capire come posso superare le McLaren per cercare di limitare i danni. Verstappen vincerà facile domani”.

Ferrari sfrutta l'uscita di Gasly Per la Ferrari è stata una Sprint Qualyfing in linea con le attese visto la sesta e settima posizione ottenuta. Sono riusciti a sfruttare l’uscita di Gasly e questa è un’ottima notizia anche per la gara di domani visto che l’Alpha Tauri aveva la velocità per stare davanti alle due vetture di Maranello.