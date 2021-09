"La McLaren in questo weekend è più veloce"

"Fisicamente sono stato meglio, non sto benissimo ma il lavoro in pista è stato fatto - ha spiegato Charles a Sky Sport -. Sono contento, abbiamo fatto una gara in cui abbiamo massimizzato il potenziale e l'obiettivo qui è prendere più punti possibili. La McLaren in questo weekend ne ha di più. La qualifica Sprint è molto importante per la gara di domenica, è un feedback che vale molto: abbiamo raccolto dati per cercare di migliorare il setup della macchina in vista di domenica. L'obiettivo? Fare meglio delle nostre posizioni è difficile, ma se facciamo tutto perfetto possiamo mettere pressione alla McLaren. Ci sono dietro Gasly, Perez e Bottas: tutto è possibile, io farò di tutto per dare il meglio".