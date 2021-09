Max Verstappen conquista la pole numero 11 in carriera, l'ottava della stagione, probabilmente la più inattesa dopo il 2° posto nella Qualifica Sprint di Monza: "Siamo andati meglio del previsto, sarà una grande lotta con Mercedes. Proveremo a fare una bella gara". Tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il sabato di Monza sorride a Max Verstappen , secondo nella Qualifica Sprint ma in pole nel GP a causa della penalità inflitta a Bottas. Per l'olandese 11^ pole della carriera, l'ottava della stagione e altri due punti guadagnati su Lewis Hamilton , ora distante cinque lunghezze in classifica.

"Le Mercedes sono molto veloci"

IL RIVALE

La resa di Hamilton: "Sarà vittoria facile di Max"

"La gara è andata meglio del previsto - ha detto Max -. Siamo partiti bene, ci siamo trovati in seconda posizione e abbiamo portato a casa un paio di punti che fanno sempre comodo. Domani poi partiremo dalla pole. Le Mercedes sembrano molto veloci, io ho dato tutto per cercare di stare vicini. Sarà una battaglia interessante. Abbiamo configurato la nostra macchina per avere una buona velocità di punta. Nono sono troppo preoccupato per quello. Però sappiamo anche che Mercedes ha un ottimo passo durante tutto il giro. Ma ci proveremo. Proveremo a fare una bella gara domani”.