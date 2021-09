Lewis Hamilton sembra alzare bandiera bianca dopo la brutta Qualifica Sprint che ha di fatto regalato la pole a Verstappen: "Errore mio, dovrò limitare i danni domenica. Sarà una vittoria facile per Max, io punterò al secondo posto". Tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Ho perso punti, domani devo puntare al 2° posto"

"Ho avuto troppo pattinamento in partenza - ha spiegato Hamilton a Sky Sport -. Non mi aspettavo di stare dietro alle McLaren, è stata colpa mia. Ho perso punti oggi, dovrò fare meglio domani per limitare i danni nei confronti di Max. La Red Bull è stata la migliore macchina per tutta la stagione, noi forse siamo più forti qui a Monza ma Verstappen è stato alle costole di Bottas per tutta la gara e ha avuto un gran ritmo. Domani sarà una vittoria facile per Max, io dovrò puntare al 2° posto".