In Sprint 2 griglia invertita per i primi dieci arrivati al traguardo nella Gara Sprint 1, dunque prima fila per Beckmann e Daruvala, con Vips in seconda, Shwartzman e Lawson in terza, Piastri in quarta e Zhou in quinta. Allo spegnimento dei semafori in prima curva si presenta davanti Daruvala, sfruttando una evidente prudenza di Beckmann. Dopo due curve Lundgaard va in testa coda e scivola in fondo, sgranando il gruppo alle sue spalle. Diversi i contatti di corsa, senza conseguenze per fortuna, nei primi due giri: ne farà le spese soprattutto Armstrong penalizzato di 5"+5". Terzo passaggio, Pourchaire sorpassa Zhou e Piastri e guadagna l'ottava piazza. Intanto Deledda tocca Hughes chiudendolo sul cordolo e per il britannico la gara finisce qui. Virtual Safety Car al quarto giro dei ventuno in programma. Si ferma anche Samaia. Gara congelata fino al quinto giro. Undicesimo giro: Shwartzman e Lawson attacano Vipsm che perde due posizioni in poche curve.