Max Verstappen partirà dalla pole grazie alla penalità inflitta a Valtteri Bottas, vincitore della Qualifica Sprint di Monza. In prima fila anche la McLaren di Ricciardo, con Hamilton costretto a inseguire dietro Norris. Leclerc e Sainz in terza fila, davanti a super Giovinazzi. Domenica semaforo verde della gara alle ore 15: tutto il weekend del GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

MONZA, HIGHLIGHTS DELLA QUALIFICA SPRINT