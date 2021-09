"Gesto opportunistico, fortunatamente c'era l'halo"

IL RIVALE

Verstappen replica: "Fatto tutto correttamente"

"Avevo lasciato spazio all'esterno, stavo prendendo curva 1 e 2 e ha perso il controllo - ha detto Hamilton a Sky -. Ha preso il volo ed è passato sopra la mia testa. E' stato un gesto opportunistico da parte sua, sapeva che ci saremmo scontrati. Sento dolore al collo, fortunatamente c'era l'halo. Stavo facendo una bella gara, ero in lotta per la vittoria. E' deludente non completare la gara, sono state tre settimane difficili".