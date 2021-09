Lando Norris ha chiuso 2° il GP di Monza, completando la doppietta McLaren: "È stato un weekend davvero magnifico. Un grande passo avanti per noi, sono contento anche per Daniel. Ogni pilota sa di voler puntare solo alla vittoria, però sono qui a lungo termine, devo pensare al team: sono sicuro che avrò la mia chance in futuro“.

