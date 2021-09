Doppio appuntamento con i motori su Sky: i protagonisti del Motomondiale sono impegnati nel Gran Premio di Aragon (gara di MotoGP in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, canale 208), mentre il Mondiale di F1 fa tappa a Monza (gara alle 15 su Sky Sport F1, canale 207). Qui tutto il programma per non perdere nulla di una giornata super

MotoGP ad Aragon: live alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Marquez scatta alle spalle di Bagnaia: la griglia

Capolavoro Ducati nelle qualifiche: Bagnaia ha conquistato la pole con il record della pista (1:46.322), davanti al compagno di squadra Miller. Terza casella per Quartararo. Pecco è il primo italiano in pole al Motorland in top-class. Per la Ducati è la 50^ pole nella classe regina (la 6^ quest'anno).