Charles Leclerc parla alla vigilia del GP di Russia, in cui scatterà dall'ultimo posto in griglia dopo il cambio di Power Unit con vista 2022: "Non aspettiamoci grandi cambiamenti, ma siamo nella giusta direzione. Se dovesse piovere avremmo una gara senza pronostico. Rimontare sarà difficile, ma è una bella sfida". Il weekend di Sochi in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"In caso di pioggia aspettiamoci una gara senza pronostico"

Sainz: "Proverò a stare davanti alla McLaren"

"Ci aspettiamo un miglioramento - ha detto il monegasco -. Non ci aspettiamo dei grossi cambiamenti, ma qualcosa che vada nella giusta direzione. Per la gara di domenica vedremo. Al momento le previsioni danno pioggia. Se sarà così, allora avremo una gara senza pronostici e questo potrebbe giocare in nostro favore. Se invece sarà asciutta, faremo del nostro meglio visto che Sochi è una pista dove è possibile superare. Sarà una prova difficile rimontare, ma è una bella sfida. In futuro penso potremo essere competitivi in Messico e in Brasile, ad esempio. In questo Mondiale ci sono state molte sorprese e di queste tante sono state a noi positive. La McLaren ha sfruttato la sua occasione a Monza, dove era molto competitiva: noi faremo il possibile per riprenderci il 3° posto nel Costruttori".