Tra la pioggia prevista e le qualifiche incerte, solo loro hanno già invece la sicurezza che comunque vada dovranno ricostruire qualcosa di magico dal fondo della griglia. Charles Leclerc ne era già ben consapevole e infatti durante la sua prima giornata in pista oltre a testare il nuovo ed evoluto motore ha lavorato quasi esclusivamente in ottica gara. Anche per Max Verstappen non è stata certo una sorpresa, ma le poche certezze sullo svolgimento del programma del sabato hanno costretto la Red Bull a prendere una decisione definitiva e repentina alla fine delle prime libere montando tra le due sessioni la power unit numero 4, così che l’olandese - penalizzato - avesse già modo almeno di verificare che tutto fosse in regola. Per Max e Charles la rimonta sarà forse complicata da sorpassi non così scontati come già si è visto nelle libere, ma non impossibile.

Per Lewis Hamilton si apre così non una porta ma un portone. La Mercedes qui vola, e anche se per ora il più veloce in pista è sempre stato Valtteri Bottas, il sette volte campione del mondo è lì, a 44 millesimi. Con un compagno fedele, comunque in uscita, ben consapevole che il team potrebbe chiedergli ancora una volta di fare la sua parte aiutando anche Lewis. Dietro al duo Mercedes in classifica han brillato Gasly, Norris e Ocon. La Ferrari settima con Sainz e decima con Leclerc ha mostrato i muscoli non tanto sul giro secco quanto sul passo gara, molto costante ma anche veloce. I segnali sono incoraggianti, ma ora è tutto davvero appeso ai capricci del meteo.