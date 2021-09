Lando Norris conquista a Sochi la sua prima pole della carriera, arrivata un po' a sorpresa grazie al super lavoro del box McLaren: "Non ce l'aspettavamo, è fantastico. Abbiamo montato le Slick e il rischio ha pagato. In gara spero di essere davanti in curva 1 e sfruttare ancora le nostre possibilità". Tutto il weekend del GP di Russia in diretta su Sky Sport F1

Dopo la strepitosa doppietta di Monza, prosegue la festa in casa McLaren con la pole a sorpresa di Lando Norris a Sochi . Decisivo, così come per la seconda piazza di Sainz su Ferrari, la strategia ai box con il cambio gomme e il passaggio alle Slick poco prima della fine del Q3. Per il britannico prima pole della carriera.

"Non pensavamo assolutamente di fare la pole"

"E' fantastico, non so cosa dire. Sessione incredibile, stava già andando bene e poi abbiamo preso la decisione di montare le slick. Però non pensavamo assolutamente di fare la pole. Ci siamo riusciti, sono estremamente felice. Devo dare grande merito al team. Azzeccare il giro buono è stata dura. Non voglio elogiarmi troppo, ma è stato complicato perché eravamo proprio nella situazione di crossover. All’inizio ero indietro di due secondi. Non pensavo di poter migliorare così tanto il giro precedente. Ma ho tenuto le gomme calde, provato il giro finale e rischiato parecchio. Ma il rischio ha pagato e sono felice. Per la gara non guardo troppo avanti. Non voglio pensare a quello che accadrà in curva-1. Spero di essere davanti dopo la prima curva e speriamo di essere nella miglior posizione possibile alla fine. Spero sia la prima pole di molte. Non ci aspettavamo questo dopo Monza, ma queste sono le occasioni in cui possiamo cogliere opportunità e ci siamo riusciti. Speriamo di continuare così anche domani”.