Un capolavoro tattico dal box Ferrari, con le slick montate a pochi minuti dalla fine del Q3, spedisce Carlos Sainz in prima fila alle spalle di Norris a Sochi: "Ho visto nel Q2 che avremmo potuto azzardare, sull'asciutto siamo competitivi . Spero di superare Lando in partenza e allo stesso momento di difendermi dalle retrovie, dove ci aspettiamo la rimonta di Red Bull e Mercedes".

"Nel Q2 ho capito che si poteva girare con le slick"

il compagno

Leclerc: "Il passo c'è, spero in bella rimonta"

"Sono molto contento, fin dall'inizio erano qualifiche complicate. Nel Q2 ho capito che potevamo usare le slick, che c'era un'opportunità che andava sfruttata. Poi sono stato protagonista di un giro veloce, peccato che sono stato tra i primi a tagliare il traguardo e ho dato l'opportunità a Norris di passarmi. In questo weekend non siamo male, le peggiori condizioni sono le intermedie. Sull'asciutto siamo competitivi, anche se domani avremo dietro Red Bull e Mercedes che penso rimonteranno. Spero di superare Lando in partenza, magari sfruttando la scia. Dovrò prepararmi bene per non essere penalizzato sul lato sporco per cercare di passarlo e nello stesso tempo essere in grado di difendermi".